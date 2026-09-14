Egitto, italiana condannata per adulterio. Ancora minacce dal marito: "O mi risposi o finisci in cella"

14 settembre 2026 a

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Non accenna a placarsi il calvario per Nessy Guerra, la giovane italiana di 26 anni che in Egitto è stata condannata a sei mesi per adulterio dopo l'accusa da parte del marito Tamer Hamaouda. In una lettera inviata al legale della giovane, l'uomo è tornato a farle pressione: "O mi risposi o finirai in cella". La nuova udienza è fissata per il prossimo 7 ottobre, mentre entro la fine dell'anno verrà calendarizzata la discussione del ricorso in Cassazione dove la difesa proverà a ribaltare la condanna.

"Non è un accordo ma sono dichiarazioni farneticanti, di un uomo folle, uno psicopatico - ha detto l'avvocata, Agata Armanetti - La mia assistita non è una criminale, ma rischia di diventare una vittima di femminicidio". E ha aggiunto: "Il reato per cui è reclusa in Egitto, nel nostro Paese non lo è. L'ex marito ha corrotto i testimoni che hanno dichiarato il falso davanti a un notaio. Per il diritto egiziano la condanna per adulterio deve essere emessa solo se testimoniata da quattro persone. Siamo di fronte a una donna che è fuggita da un uomo violento".