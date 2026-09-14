Cagliari, Maldini torna ad allenarsi. Il club: "Negativo ai test tossicologici"

14 settembre 2026 a

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Poche ore dopo il gol decisivo che ha consegnato al Cagliari la vittoria contro l'Atalanta, il 24enne Daniel Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costato la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente. Al momento del sinistro - secondo quanto riferisce Repubblica - il pretest per l’assunzione di sostanze stupefacenti era risultato positivo. Tuttavia, in una nota diramata nel primo pomeriggio dal Cagliari Calcio, la società sportiva fa sapere che il giocatore "è stato sottoposto a controlli tossicologici" e che "tutti i test effettuati hanno dato esito negativo". Maldini sarà quindi regolarmente presente nel gruppo per l'allenamento del pomeriggio.

In una Instagram stories pubblicata sul proprio profilo ufficiale, l'attaccante ha reso noto il documento sulle analisi tossicologiche effettuate dopo l'incidente dal laboratorio cagliaritano CMT. Nel referto, a firma della dottoressa Cristina Isola, sono segnalate come "assenti" tutte le sostanze quali anfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metanfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina.

L’incidente era avvenuto alle 5.15 in via Caracciolo, a circa due chilometri dall’Arco della Pace. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, la Porsche guidata da Maldini, sulla quale viaggiavano anche una ragazza e due ragazzi, avrebbe impegnato un incrocio senza rispettare una precedenza, andando a colpire una Volkswagen Golf. A bordo della Golf c’erano un uomo e una donna. Dopo l’impatto, la vettura è finita contro una Mercedes parcheggiata lungo la strada. In totale sono rimaste coinvolte sei persone: una è stata medicata sul posto, mentre le altre cinque, compreso Maldini. Nessuno, fortunatamente, ha riportato ferite gravi.