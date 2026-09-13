Meteo, il ritorno dell'anticiclone: le previsioni aggiornate

13 settembre 2026 a

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Le previsioni meteo per oggi, domenica 13 settembre, sull'Italia secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso a inizio giornata su tutte le regioni. Durante le ore centrali, rapido incremento della nuvolosità lungo alpi e prealpi con associati rovesci e temporali sparsi in esaurimento dalle prime ore serali; generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Al Centro e in Sardegna condizioni stabili in avvio di giornata, caratterizzate da addensamenti cumuliformi pomeridiani associati a rovesci ed isolati temporali che andranno ad esaurirsi dal tardo pomeriggio; prevalentemente sereno sulle restanti regioni.

Al Sud e in Sicilia nottetempo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione delle zone interne, coste tirreniche e ioniche della Calabria meridionale dove continueranno a persistere rovesci o temporali anche di forte intensità. Nel pomeriggio, sviluppo di addensamenti cumuliformi si presenteranno lungo la dorsale appenninica con possibili locali piovaschi che tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali. Irregolarmente nuvoloso sulla Sicilia in mattinata e primo pomeriggio con possibili brevi rovesci su zone interne e coste orientali, in graduale miglioramento dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale, Sardegna e settori di confine delle regioni settentrionali; in lieve calo sulle restanti regioni, mentre su Appennino centrale, Calabria e Sicilia l'abbassamento sarà più marcato. Massime in aumento su Alpi, Prealpi, rilievi delle regioni centrali, Sicilia e Sardegna occidentali; in deciso aumento su basilicata, Puglia meridionale e Calabria; stazionarie altrove. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali su Puglia, coste del Molise e sulle coste ioniche della Calabria; deboli variabili altrove; attese raffiche di vento nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Mari: da mosso a molto mosso lo Ionio settentrionale; mosso lo Ionio meridionale, lo stretto di Sicilia, l'Adriatico centrale e meridionale; da mosso a poco mosso l'Adriatico settentrionale, il mar di Sardegna e il canale di Sardegna; poco mossi gli altri mari.