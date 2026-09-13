Paura per Daniel Maldini, incidente stradale all'alba: "Sta bene"

13 settembre 2026 a

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Paura per Daniel Maldini. Il calciatore del Cagliari è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato all'alba in via Caracciolo, a Milano. Maldini, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave. Tutte le persone coinvolte nel sinistro e rimaste ferite sono state trasportate in codice giallo nei vari ospedali della zona Policlinico, San Carlo e Fatebenefratelli per accertamenti.

"Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave", è quanto precisa l'avvocato Danilo Buongiorno del foro di Milano, legale di Maldini. "Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute", ha aggiunto il legale del calciatore in una nota.