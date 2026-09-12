Leonessa, uccisa da un masso mentre va al funerale della madre: incidente choc nel Reatino

Luigi Frasca 12 settembre 2026 a

a

a

Incidente drammatico a Leonessa, centro vicino a Rieti, dove una donna è morta travolta da un grosso masso che si staccato dalla montagna. La vittima stava partecipando al corteo funebre della madre. L'incidente è avvenuto sulla strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonessa, in provincia di Rieti. Sul posto operano i vigili del fuoco.

La donna di 66 anni ha perso la vita e almeno altre sette persone sono rimaste ferite a causa della frana che ha travolto una colonna di auto al seguito di un carro funebre. L'episodio è avvenuto nel tratto della strada regionale 521 compreso tra i territori di Morro Reatino e Leonessa. Stando ai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, un grosso macigno si è distaccato all'improvviso dal costone roccioso sovrastante la carreggiata, piombando sul tetto del veicolo a bordo del quale viaggiava la donna, al seguito del feretro della madre. L'impatto ha devastato l'abitacolo, non lasciando scampo alla sessantaseienne. La caduta del masso ha successivamente coinvolto altri veicoli del corteo funebre provocando il ferimento di passeggeri a bordo.

I feriti non sono in pericolo di vita. Soccorsi sul posto dagli operatori sanitari dell'Ares 118 intervenuti con due ambulanze e un'automedica, sono stati tutti trasportati all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti in codice rosso. Per la donna deceduta nell'auto investita dal masso era stato allertato anche l'elisoccorso ma purtroppo i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.