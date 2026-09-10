Inps, cambiano le norme per la malattia. Qual è la novità

10 settembre 2026 a

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L'INPS, con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha esteso la copertura dell'indennità di malattia anche al giorno precedente al rilascio del certificato per le visite effettuate in ambulatorio e non più solo per quelle domiciliari. Fino ad oggi, infatti, il giorno antecedente veniva riconosciuto esclusivamente se il medico visitava il paziente a casa e ne dichiarava l'inizio della malattia dal giorno prima, mentre chi si recava in studio perdeva la tutela per quella giornata.

Con le nuove regole, il giorno precedente alla visita in ambulatorio viene regolarmente indennizzato, a patto che non sia antecedente di oltre un giorno rispetto alla data del certificato e che non coincida con un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, giornate in cui resta l'obbligo di rivolgersi alla continuità assistenziale.

Questa modifica si è resa necessaria per adeguarsi alla realtà della medicina generale, caratterizzata da una riduzione dei medici e da maggiori carichi di lavoro che costringono a programmare le visite in studio, garantendo così una tutela equa ed effettiva a tutti i lavoratori senza penalizzarli quando non è possibile ottenere un appuntamento immediato.