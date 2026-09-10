Carburanti, il Cdm proroga il taglio accise per una settimana. A quanto ammonta

10 settembre 2026 a

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto carburanti che prevede la proroga di una settimana dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. La manovra interviene dopo una impennata dei prezzi da record che ha raggiunto il livello più alto dal 2022, con una quota self service lunga la rete stradale nazionale pari 2,077 euro/l per la benzina (+10 millesimi rispetto a ieri), 2,184 euro/l per il diesel (+8), poi 0,747 euro/l per il Gpl (invariato) e infine 1,784 euro/kg per il metano (+15).

Diversi invece i valori sulla rete autostradale, che segna un medio self di 2,163 euro/l per la benzina (+11), di 2,258 euro/l per il gasolio (+10), 0,883 euro/l per il Gpl (-1) e 1,753 euro/kg per il metano (+1).

Il taglio servirà a ridare fiato per la mobilità e per le tasche di tutti i cittadini, in attesa di un calo drastico dopo mesi di pressioni economiche nei carburanti dovuti alle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente.