Emma Bonino, l'aggiornamento medico: "Peggiorata la respirazione ma è vigile e lucida"

07 settembre 2026 a

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Ore di apprensione per Emma Bonino trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. La leader radicale, 78 anni, è arrivata nel pomeriggio in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale. "Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida", riferisce il medico curante Claudio Santini che è in contatto costante con i medici del Santo Spirito.

Non è il primo ricovero per la leader di +Europa nella struttura, il precedente è all'inizio del 2025 dopo un malore e allora servì la terapia intensiva perché era stata riscontrata una insufficienza respiratoria. Stabilizzata, il giorno dopo fu trasferita al San Filippo Neri. L'ospedalizzazione allora durò una settimana quando l'ex ministra tornò a casa. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un microcitoma polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. Nell'ottobre 2024, l'ex ministra era stata presa in carico sempre dall'ospedale del centro storico di Roma per problemi respiratori, anche in quel caso con cure intensive.

Emma Bonino in "condizioni critiche": ansia per la leader di +Europa

La notizia è arrivata in commissione Affari Costituzionali al Senato, mentre era in corso l'esame degli emendamenti alla legge elettorale. A dare la notizia e a rivolgere un pensiero a Bonino il senatore di Iv Ivan Scalfarotto, cui si è associato - insieme a tutti i presenti - il presidente Andrea De Priamo.