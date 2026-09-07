Emma Bonino, ansia per la leader di +Europa: "Ricoverata in condizioni critiche"

07 settembre 2026 a

a

a

Apprensione per Emma Bonino. La leader di +Europa, 78 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende è stata trasportata in ambulanza in codice rosso intorno alle 18 di lunedì 7 settembre dopo essere stata soccorsa in casa. Le condizioni della storica leader radicale sarebbero state giudicate critiche.

A fine 2025 era già stata ricoverata nello stesso ospedale per un malore e, dopo una prima notte in terapia intensiva, era stata trasferita al San Filippo Neri. I medici avevano escluso una recidiva del tumore diagnosticato nel 2015, riconducendo il ricovero a un problema metabolico.