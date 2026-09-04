Meteo, altro weekend di caldo estivo sull'Italia. Ma c'è una data per la fine dell'afa

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Pina Sereni 04 settembre 2026 a

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La situazione sinottica alle porte del primo weekend di settembre vede un vasto e robusto campo di alta pressione che si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Il clima si mantiene prettamente estivo con temperature in quota che sarebbero al di sopra delle medie del periodo. Nei prossimi giorni ci attendiamo anomalie positive di temperatura fino a 6-8 gradi sulla nostra Penisola con condizioni meteo che si manterranno per lo più asciutte da Nord a Sud. All'inizio della prossima settimana ecco che il campo di alta pressione dovrebbe gradualmente cedere con una saccatura depressionaria che dovrebbe muoversi sull'Europa occidentale. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano sul finire della prima decade di settembre aria più fresca potrebbe raggiungere anche il Mediterraneo centrale portando un generale calo termico con valori che si riporterebbero in linea con le medie del periodo. Si intravede dunque la fine del grande caldo ma l'evoluzione andrà comunque monitorata nei prossimi giorni.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 4 settembre

Previsioni meteo per oggi.

AL NORD – Giornata all'insegna del bel tempo al settentrione con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Giornata pienamente estiva sulle regioni centrali con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e cieli stellati anche nella notte. Temperature minime stabili o in rialzo al Centro-Nord e in lieve calo al Sud e sulle Isole, massime in generale aumento da Nord a Sud salvo una lieve flessione sulle Isole Maggiori.

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Previsioni meteo per domani e domenica.

Domani, AL NORD – Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni salvo qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini. Al pomeriggio locale instabilità in sviluppo sulle Alpi orientali; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento in più sul Triveneto.

AL CENTRO – Tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutti i settori, dal mattino alla sera. Nessuna variazione nel corso delle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE – Condizioni di tempo stabile e soleggiato dal mattino alla sera su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori. Non si prevedono fenomeni né addensamenti significativi nel corso della giornata. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Domenica, AL NORD – Tempo nel complesso asciutto sulle regioni del Nord nel corso della giornata con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non si attendono variazioni di rilievo con tempo stabile e ampie schiarite.

AL CENTRO – Giornata pienamente estiva sulle regioni centrali con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Sud con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione.