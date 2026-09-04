Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 4 settembre 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 04 settembre 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 4 settembre 2026.

Ariete

Ottimi aspetti planetari per le questioni di lavoro e di affari, sotto la protezione di un laborioso e paziente Mercurio in Vergine, ma siete aiutati anche dal ritrovato coraggio e fiducia in voi stessi, auto stimolati a prendere iniziative. Nelle questioni scritte vi aiuta Luna ultimo quarto in Gemelli, che invita però alla prudenza durante i viaggi. La vita domestica è agitata, scene in amore, ma la fiamma della passione è sempre accesa. Pressione di Saturno e Marte sul fisico, riguardatevi.

Toro

Questa mattina Luna cambia fase in Gemelli. Settore dei soldi, potete guadagnare anche grazie al magnifico aiuto che vi manda Mercurio in Vergine, poi c'è Venere che aggiunge la sua protezione nel lavoro e nella salute, se avete bisogno. Giorno di apertura e di incredibili facilitazioni. Non è sicuro proprio al cento per cento, perché poche cose sono sicure in questa società, ma con una sola impresa voi farete boom. Mantenete leggerezza in amore, dolcezza, passione.

Gemelli

Ore 7:52, Luna ultimo quarto nel segno: nasce una nuova situazione domestica, coniugale, professionale. Fatevi avanti se avete qualcosa da dire, chiedere, contestare. Possono arrivare soddisfacenti conclusioni nelle discussioni che toccano la casa. Però se non siete nello spirito giusto per affrontare importanti discorsi, mettete da parte problemi materiali e cercate la compagnia di persone che vi ispirano simpatia e vi mettono di buon umore. Nonostante tutto, siete sexy.

Cancro

Mercurio è un apprendista stregone, curioso di nuove tecniche e nuovi mezzi di espressione. Produttività. L'importante è non perdere la calma, tornate a giocare con atteggiamenti di raffinata diplomazia, scoprite solo all'ultimo momento la carta buona. In casa dicono che siete instabili, ma loro lo sono di più. Allontanate sensazioni non positive, effetto dell'ultimo quarto in Gemelli, ma questa Luna domani porterà occasione di affari. Ardore in amore.

Leone

Non si può dire luminosa questa Luna ultimo quarto, è una fase che perde l'intensità di luce, ma a voi porta buoni auspici ed è ottima per imprese commerciali e per dare un nuovo orientamento alla vostra attività. Giorno di grande interesse per il lavoro e le finanze. Uscite, frequentate gente, le buone occasioni di Giove possono presentarsi ovunque. Questo pianeta fa scherzi alle donne ma le adora, Venere invece ama l'uomo Leone e lo seduce nella penombra lunare.

Vergine

Vicino o lontano, oggi si decide qualcosa di importante per l'immediato futuro professionale. Le previsioni, a causa della lentezza dell’ultimo quarto nel settore del successo, devono essere estese alla prossima settimana, venerdì 11. Attenti se dovete formare una nuova associazione, questa Luna può facilmente portarvi fuori strada. Il vero relax è insieme agli amici. Però, quando le stelle si mischiano, spesso accade che si presenti una bella fetta di fortuna.

Bilancia

Venere, amore ancora! Il sogno che ispira la vostra benefica stella potrà apparire poco realistico ma è fonte di ispirazione e di energia creativa. Nel lavoro dovete solo seguire le vostre inclinazioni, viaggiare con mente razionale ma anche con fantasia. Ultimo quarto in Gemelli chiude qualche porta ma certamente apre una nuova porta professionale. Dicono che sarà un autunno caldo, noi lo vediamo bollente, preparate un rifugio. Amore: volete tenerezza, non chiedete mica la Luna!

Scorpione

Arriva da lontano quel filo conduttore che lega Scorpione al Gemelli, e viceversa. Voi vivete quella Luna che diventa questa mattina ultimo quarto come se fosse nel vostro cielo. Stessi pensieri, stesse intuizioni, stessi propositi nel lavoro e in amore, non parliamo poi della sessualità. L'abbraccio fisico tra voi due è diventato una leggenda nello zodiaco, il più passionale in assoluto. Oggi può iniziare la metamorfosi, lanciatevi, possedete energia e soprattutto avete idee.

Sagittario

Quando Luna transita in Gemelli, opposizione al vostro segno, non manca qualche noia nella salute, figuratevi oggi che si trasforma in ultimo quarto: mal di testa, raffreddori, gola, bronchi…ma guardatevi soprattutto dal nervosismo e dall'impazienza. Basta restare fermi. Comunque sono piccole cose al confronto delle grandi che annuncia Giove, il principe della vostra vita personale, professionale e amorosa. Se avviate oggi nuove imprese, saranno bolle di sapone.

Capricorno

Ultimo quarto in Gemelli mette in evidenza il lavoro e quindi anche affari finanziari, è appoggiato al fortunato Giove, si arricchisce dell'intuito infallibile di Plutone. Davanti ai vostri occhi, quello che cercate da tutta l'estate, avviatevi cavalieri solitari verso nuove sconosciute praterie. Per il successo bisogna rischiare, ma scelte precise, Saturno non ama le ambiguità. Venere costringe i coniugi ad affrontare problemi che sono stati più volte accantonati. Incontri.

Acquario

Concentratevi, cosa vi preme di più: amore o successo? Sotto l’ultimo quarto di Luna, che si forma finalmente questa mattina in Gemelli, noi vediamo una sola strada e vi diciamo di puntare sui guadagni, sulla carriera, sulle associazioni. Alcune collaborazioni possono finire… ma questo è già scritto nell'aria da tempo. Ora avete idee chiare, pensiero penetrante, forza di convincere, le vostre richieste saranno accettate. Venere dice di voltarvi, due occhi pieni d'amore vi seguono.

Pesci

Ultimo quarto in Gemelli, principalmente il vostro settore della famiglia e della salute, è la fase lunare più pesante nella stagione della Vergine, soprattutto ora che avete anche Mercurio in opposizione. Non è il caso di buttarsi alla cieca in iniziative che richiedono chiarezza di idee e forza di resistenza alle opposizioni che non mancheranno. Accontentatevi di assistere alle lotte nell'ambiente a distanza di sicurezza, domani sarà un’altra Luna. Ringraziate il vostro amore, per la comprensione e sostegno.