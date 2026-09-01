Torino, violenta una 13enne nel minimarket. Il Gip lo scarcera: "Era dispiaciuto". Insorge FdI

01 settembre 2026 a

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In un minimarket di Madonna di Campagna, estrema periferia Nord di Torino, lo scorso sabato 29 agosto una ragazzina di 13 anni è stata abusata dal negoziante dopo esser entrata per comprare la merenda per i suoi fratelli. La violenza sessuale è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza che, 40 minuti prima del fatto in questione, hanno filmato un'altra violenza commessa dal 42enne nei confronti di una donna che non è ancora stata identificata. Due abusi nell'arco di un'ora, che hanno fatto scattare l'arresto.

L'uomo ha passato così due notti al Lorusso e Cutugno, ma poi è stato scarcerato dal Gip. Il motivo? È incensurato ed è "parso collaborativo" per aver consegnato le cassette dei filmati di registrazione. E infine ha "mostrato resipiscenza", oltre al fatto di aver affermato di "essere dispiaciuto" durante l'udienza di convalida. Il42enne è quindi a piede libero e in grado di tornare a lavorare, sebbene costretto alla più blanda misura cautelare d'obbligo di firma.

Il pm Paolo Cappelli, che coordina l’inchiesta, aveva chiesto al Gip il carcere: "Vi è il concreto pericolo che, se libero, commetta reati della stessa specie". Troppo grave il reato contestato, la violenza sessuale, aggravato dalla giovanissima età della persona offesa di cui l’uomo era "pienamente consapevole". Il tutto aggravato dalla recidiva.

Fuori la questura di Torino alcuni esponenti di Fratelli di Italia hanno organizzato un sit-in di protesta. "Abbiamo ribadito che l'opera delle forze dell'ordine e del governo non può essere svilita da decisioni assurde come quella relativa alle violenze sessuali al pedomarket - ha detto vicecapogruppo di FdI alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli - Si valuti la chiusura per ragioni di sicurezza dell'attività in cui il lavoratore è indagato per ben due abusi, consumati anche nei confronti di un minore nell'arco di neanche due ore".