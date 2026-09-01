Di Battista, rientro in Italia previsto per giovedì. Predisposto un volo sanitario

01 settembre 2026 a

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Il rientro di Alessandro Di Battista, secondo fonti informate sui fatti, è previsto per giovedì prossimo a bordo di un volo sanitario le cui spese sono coperte dall'assicurazione attivata da Il Fatto e da Tv Loft prima della partenza. Niente volo di Stato, dunque, che l'attivista stesso avrebbe rifiutato.

A raggiungere l'ex pentastellato a Cuba sono stati la ex compagna e madre dei suoi figli, Sahra, oltre ad alcuni dei suoi amici più cari. Una presenza di "enorme sollievo", ha commentato l'attivista. Sull'isola si trovano anche i due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva che ieri hanno visitato Di Battista e hanno poi fatto un punto con i medici cubani che lo hanno in cura.