Pietralata, famiglia trovata morta in casa. Ipotesi omicidio-suicidio

31 agosto 2026 a

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Aveva sei anni la bambina disabile trovata morta a Roma, in zona Pietralata, assieme ai genitori di 42 e 43 anni nella camera da letto di un appartamento in via dell'Antracite. A scoprire le salme, cui si aggiunge anche quello del cane di famiglia, sono stati i Vigili del Fuoco dopo l'allerta diramata da un parente.

I corpi, secondo quanto si apprende, mostrerebbero ferite d'arma da fuoco e dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio.