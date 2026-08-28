Meteo, sabbia del Sahara e caldo africano sopra i 40 gradi: fine estate senza tregua

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Angela Barbieri 28 agosto 2026 a

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Una saccatura depressionaria dall'Atlantico porterà oggi piogge e temporali al Nord mentre dal nord Africa arriva sull'Italia centro-meridionale un clima rovente con temperature anche oltre i +40°C e polvere del Sahara in sospensione. Nel weekend il fronte perturbato si allontanerà rapidamente, favorendo un generale miglioramento e un calo termico, soprattutto al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano segnalano che l'inizio della prossima settimana dovrebbe restare ancora estivo, ma tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre potrebbe arrivare un nuovo passaggio instabile al Nord, con possibile coinvolgimento successivo di parte del Centro, mentre il Sud resterà più caldo e stabile.

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Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Al mattino molte nubi in transito, più compatte al Nord-Ovest, con piogge sulle Alpi e sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord-Ovest, Lombardia e Alpi centro-orientali. In serata ancora temporali tra Alpi e alte pianure. Variabilità asciutta nella notte salvo residui fenomeni in Alto Adige. AL CENTRO - Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molte nubi tra Toscana, Umbria e Alto Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con nubi in lieve diradamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte. AL SUD E SULLE ISOLE - Giornata all'insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi nuvolosi sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma un marcato aumento della nuvolosità nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna.

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Previsioni meteo per domani. AL NORD - Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, addensamenti al Nord-Est con locali piovaschi tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio locali fenomeni anche sui rilievi tra Lombardia e Trentino Alto Adige, per lo più invariato sul resto del Nord. Generale miglioramento dalla serata con prevalenza di cieli sereni, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali. AL CENTRO - Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge in Appennino. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, salvo delle schiarite sulla Toscana. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con ampi spazi soleggiati su Sicilia e regioni ioniche e nuvolosità in transito altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulle regioni ioniche ma tempo ancora asciutto, graduali schiarite sulla Sardegna. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.