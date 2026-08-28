Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 28 agosto: tutti i segni

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Branko 28 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 28 agosto 2026.

Ariete

Ieri, oggi, domani. Sono tre giorni che abbiamo come protagonista. Luna piena in Pesci, che agita o stimola le previsioni di tutti gli altri segni, per voi può avere effetto nella salute e anche nel campo del lavoro. Non solo questioni concrete, l'influsso risveglia anche il mondo intimo, nascosto, ricordi di un passato che non è mai passato. Come possiamo impedire al cuore di non ricordare, di non ritornare sulle situazioni affettive del passato che hanno ancora la forza di condizionare?

Toro

È un momento di prosperità, ma è ancora più importante la sensazione che tutto andrà bene e questo vi nutre di coraggio e di una straordinaria intraprendenza. Atteggiamento nuovo stimolato da questa potente Luna piena in Pesci, che potrebbe inaugurare un nuovo rapporto di amicizia e professionale. Questo è il momento di rivelare qualcosa che ci tocca profondamente. Eccitante e insolito un nuovo incontro d'amore, Marte risveglia la passione fisica ma vi rende gelosi.

Gemelli

Quando uno conosce bene il proprio mestiere, non teme Luna piena negativa, ma deve prestare attenzione alle persone e situazioni nuove che si presentano nell'ambiente in cui si muove. Sembra impossibile, ma anche voi astuti Gemelli siete a rischio di inganni e stupide gelosie professionali quando il vostro Mercurio non vi assiste. Però, attenti a non essere precipitosi. Salvate il soldato Marte, è lui che tiene viva la vita sociale e regala forza erotica.

Cancro

È facile annunciare un nuovo incontro d’amore, non solo per questa magnifica Luna piena, ma anche per l'aspetto stimolante e fortunato che forma con Marte nel vostro segno. È come un personal trainer per i vostri esercizi passionali, come sanno bene le starlette TV. Non solo emozioni, questo influsso presenta anche possibilità professionali e affaristiche perché è fortemente appoggiato da Giove e Mercurio. Voi sposati, allontanate le malinconie di Saturno.

Leone

La tempestività nel lavoro e in affari sarà premiata. Se operate in borsa questo venerdì è fortunato, Giove agisce indisturbato nel vostro cielo. Particolarmente positivo per i titoli e le azioni straniere. Chiamate i parenti che vivono lontano, oppure un amore. Questa maestosa Luna piena porta in luce i vostri sogni segreti, speranze, possiede un animo poetico. La passione fisica da sola non basta, deve essere accompagnata da qualcosa di tenero e di sublime. Apoteosi di un amore.

Vergine

Luna piena in Pesci è rivolta alle relazioni intime, rapporti in cui esprimete il vostro io in maniera molto più emotiva del solito. Può interessare il matrimonio o invece i rapporti antagonistici nel mondo del lavoro, certamente non sono giorni tranquilli per le collaborazioni. Voi però avete l'abitudine di farvi coinvolgere nei conflitti che non vi riguardano direttamente. Perché non orientate questa vostra curiosità verso l’amore, soprattutto il coniuge non si aspetta altro.

Bilancia

Luna piena nel campo della salute e del lavoro, un riflettore che illumina la scena professionale, mentre vi incamminate sulla strada che conduce al successo. Bisogna fare tutto a gradi, passo dopo passo, senza mai dimenticare che Marte negativo è in grado di creare ostacoli. Ci può essere sempre un nemico professionale pronto ad attaccarvi a sorpresa. Nonostante tutto voi avete fortuna in affari, Venere con Giove protegge le proprietà ma ancora di più il vostro amore.

Scorpione

Secondo giorno con Luna piena nel punto fortunato del vostro oroscopo, lascia prevedere ottima conclusione di agosto sotto il profilo professionale. È vero che non ci si può fidare della sola Luna, non è mai uguale due giorni di seguito, ma voi avete la garanzia di Marte e di Mercurio, energia e volontà unite all’intelligenza, portano sicuri risultati. Felici di un incasso, farete un brindisi con una persona che in questo momento vi sembra speciale. Inganni della Luna.

Sagittario

Controllatevi nei rapporti stretti ma soprattutto con le persone con cui lavorate, nelle collaborazioni professionali, il rischio di contrasti è forte. A parte il disturbo della Luna piena, che durerà anche domani, dobbiamo tenere conto della opposizione con Mercurio che tocca il lavoro e anche la famiglia. Nessuna imprudenza nell'attività fisica, cautela anche nella guida soprattutto se dovete percorrere lunghe distanze. Restate nel vostro rifugio aggrappati al caro amore. Siete innamorati, pazzi.

Capricorno

Speriamo troviate tempo anche per i giochi d'amore, questa Luna piena vi regala passione che Marte attualmente nega, abbandonandovi completamente alla volontà dell'altra persona sconfiggerete anche la negativa Venere. Però attenti alle falsità delle persone con cui trattate, che vi fanno la corte. Soddisfazioni finanziarie annunciate da un produttivo tris di influssi: Sole, Mercurio, Urano. Diamo come probabile anche vincita gioco, poker in primo luogo.

Acquario

Giorno d’argento come la Luna piena, giorno d'oro come il Sole in Vergine che illumina tutte le nuove iniziative, imprese. Difendete le vostre iniziative a oltranza e il successo finale è quasi certo. Diciamo "quasi" perché anche il successo, come l'amore, è un effetto di costellazioni astrali complesse. Diciamo che questo plenilunio nel campo del guadagno è un ingrediente che facilita il successo. Anche i capricci danno soddisfazioni, fanno bene all’amore.

Pesci

Alle ore 4:20 si è formata Luna piena nel vostro segno, oggi e domani vi seguirà in tutte le iniziative già programmate, incontri che si presentano a sorpresa. Bisogna aggiungere che questa fase non porta solo condizioni vantaggiose al massimo, porta anche confusione nel rapporto. I protagonisti degli incontri che avvengono durante Luna piena vogliono prima di tutto manifestare la propria forza, nel caso dell'amore il proprio superiore sex appeal. Ma almeno c'è vita in quel mare!