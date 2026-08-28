Deliveroo, aumenti a 14 euro l'ora e più tutele per i rider. Ok dalla Procura

Luigi Frasca 28 agosto 2026 a

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Aumento della tariffa oraria minima da 10 a 14 euro, compenso minimo di 3,77 euro per ogni ordine e nuove misure per rafforzare la sicurezza dei rider. Sono alcuni degli impegni assunti da Deliveroo Italia, formalizzati alla Procura della Repubblica di Milano. Lo rende noto la società, che spiega di aver ottenuto parere positivo all'implementazione da parte del pm Paolo Storari. "Questi impegni - spiega l'azienda - delineano una serie di misure concrete che Deliveroo implementerà e che, una volta verificate, la Società auspica che possano rappresentare un importante passo verso la revoca del controllo giudiziario e all'archiviazione dell'indagine penale. Ciò riflette il costante impegno di Deliveroo nei confronti dei rider che collaborano con la piattaforma e la sua dedizione a operare un marketplace corretto e flessibile".

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Nell'ambito di questi impegni, Deliveroo Italia introdurrà diversi miglioramenti al suo modello di piattaforma, aumentando le tariffe dei rider e introducendo un insieme di misure per rafforzare la loro sicurezza. In particolare, aumenterà "la tariffa oraria minima di base da 10 a 14 euro l'ora sul tempo attivo stimato. Inoltre, ogni proposta sarà pagata oltre gli standard dell'industria, ovvero un minimo di 3,77 euro per ordine". Per quanto riguarda la sicurezza dei rider, Deliveroo si impegna a rafforzare "le iniziative attuali volte a migliorare la sicurezza dei rider, offrendo un insieme più ampio di dispositivi di protezione che include guanti, protezioni da moto e maschere anti-smog, oltre all'equipaggiamento ad alta visibilità e ai caschi da bicicletta già forniti. Per rafforzare ulteriormente le misure relative alla salute e alla sicurezza, Deliveroo introdurrà un limite sulla quantità di tempo che i rider possono trascorrere consegnando".

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"Siamo lieti di aver raggiunto questo risultato importante, frutto di un percorso di lavoro intenso che ci ha impegnato negli ultimi mesi insieme alle Autorità", afferma un portavoce di Deliveroo Italy, "queste misure sottolineano il nostro impegno a fornire una piattaforma flessibile, equa e sicura per tutti i rider che collaborano con noi. Siamo fiduciosi che potrà portare risultati positivi". Inoltre, la società si impegna a continuare il lavoro con AssoDelivery, Confcommercio e le organizzazioni sindacali, per definire un ampio contratto collettivo che possa regolare il settore del delivery. "Deliveroo resta impegnata a lavorare in modo costruttivo con le autorità italiane per garantire una certezza operativa a lungo termine e per continuare a fornire il miglior servizio possibile ai clienti, ai commercianti e ai rider in tutto il Paese", conclude l'azienda.