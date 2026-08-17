Etna, escursionista colpito da un fulmine in zona off-limits. Morto poco dopo in ospedale

17 agosto 2026 a

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Tragedia in Sicilia, dove un 29enne di origine statunitense è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo esser stato colpito da un fulmine in una zona off-limits dell'Etna dove si era abbattuto un temporale. L'elisoccorso ha recuperato il giovane col verricello e gli ha prestato le prime cure a fronte delle condizioni disperate. A nulla sono servite le procedure di rianimazione per intervenire sull'arresto cardiocircolatorio. Il decesso è stato dichiarato alle 21:30 e la salma si trova all'obitorio dell'ospedale catanese, ma nessun parente si è ancora presentato.

"Per scongiurare le conseguenze di una scarica fulminea, l'attività migliore è la prevenzione. Occorre quindi pianificare l'escursione in base a quelli che sono i dati meteo che ci vengono forniti - spiega all'AdnKronos Pino Giostra, della direzione nazionale del Soccorso Alpino - Certo, il temporale in montagna può capitare e ci si può trovare nella condizione di non poterlo evitare. E allora, è bene sapere che ci sono delle zone particolarmente a rischio, come le creste, le cime, le vette. Se si hanno con sé degli oggetti metallici, bisogna abbandonarli da una parte o comunque tenersene a distanza, perché attirano l'energia. Scendere di quota quando si vede arrivare il temporale, scendere il più possibile, stare lontano anche dalle rocce, perché insieme a creste, pareti, croci di vetta, possono attirare maggiormente il fulmine"