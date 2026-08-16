Meteo, "picchi di 40 gradi". Ma sono le ultime ore roventi: cosa ci aspetta

16 agosto 2026 a

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Sono le ultime ore di caldo rovente per il nostro Paese. E da lunedì, complice l'instabilità prevista con l'arrivo di qualche temporale, ci sarà un generale calo delle temperature. Queste le previsioni meteo per oggi, domenica 16 agosto, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso durante la prima parte della giornata. A partire dal pomeriggio, nubi più compatte saranno responsabili di rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino Ligure-Emiliano, in rapida estensione alle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto fino alla tarda sera. Altrove, generalmente nuvoloso senza alcun tipo di fenomeno significativo.

Centro e Sardegna: tempo prevalentemente soleggiato di notte e al mattino. Durante le ore centrali della giornata, copertura nuvolosa in graduale aumento, accompagnata da rovesci e isolati temporali, lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna; gli eventi precipitativi saranno localmente più intensi a ridosso dei rilievi montuosi compresi tra Lazio e Abruzzo. In serata, nuvolosità e fenomeni si attenueranno gradualmente, lasciando spazio ad ampie schiarite.

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Sud: cielo sereno durante le ore notturne e mattutine. Successivamente, annuvolamenti più consistenti saranno responsabili di rovesci e locali temporali su aree interne di Basilicata e Sicilia, settori meridionali di Campania e Puglia e lungo l'Appennino calabro. Dalle ore serali, prevarranno ampie schiarite a seguito di un graduale esaurimento dei fenomeni precipitativi, salvo innocui addensamenti nuvolosi che interesseranno le coste tirreniche.

Temperature: minime in lieve aumento sulle regioni centrali e adriatiche, stazionarie o in lieve calo sulle restanti zone. Massime in lieve aumento su Piemonte e regioni adriatiche del Centro-Sud, in calo sulle aree del versante tirrenico, specie la Toscana, stazionarie sulle restanti zone. Persistono condizioni di onda di calore, con picchi massimi fino a 39-40 °C sull'entroterra sardo.

Venti: prevalentemente deboli di direzione variabile su tutte le regioni. Attese raffiche di vento nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Mari: generalmente poco mossi tutti i bacini, con moto ondoso in graduale aumento dal tardo pomeriggio per il Mar Ligure.