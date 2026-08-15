Meteo, fine del caldo? Cambia tutto. Giuliacci: la data della "svolta decisiva"

Pina Sereni 15 agosto 2026 a

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La classica burrasca di Ferragosto, quella che in passato segnava spesso il passaggio verso la fine dell’estate, sembra ormai appartenere al passato. «Solitamente era tra il 20 e il 25 di agosto», ricorda Mario Giuliacci, sottolineando però che «adesso c’era una volta, e ora non c’è più». Il motivo, secondo il meteorologo, è chiaro: «Il clima è cambiato».

Parlando della fine del caldo africano, l'esperto nelle previsioni meteo sul canale YouTube MeteoGiuliacci indica una prima svolta nei prossimi giorni: «Domenica finirà al Sud, lunedì al Centro, martedì anche al Nord». Ma sarà una tregua temporanea, perché tra mercoledì 19 e venerdì 21 agosto «si riaffaccerà di nuovo l’anticiclone africano al Centro-Nord», riportando ancora caldo rovente sulle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud le temperature resteranno nella norma.

La svolta più decisa è attesa tra il 22 e il 24 agosto, quando una nuova perturbazione dovrebbe «mandare definitivamente indietro l’anticiclone africano al Centro-Nord». Da quel momento l’aria più fresca atlantica potrebbe insistere sulle regioni centro-settentrionali fino alla fine del mese.

Il caldo africano, invece, potrebbe spostarsi al Sud e «insistere fino alla fine del mese». Una seconda parte di agosto dunque molto diversa tra Nord e Sud, con il ritorno di condizioni più fresche e instabili al Centro-Nord e temperature ancora elevate sulle regioni meridionali.