Valter Lavitola arrestato per la bomba contro Sigfrido Ranucci: "Metodo mafioso"

10 agosto 2026 a

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Valter Lavitola arrestato per l'attentato al giornalista Rai e conduttore di Report, Signfrido Ranucci. Lo ha disposto il gip di Roma. Secondo quanto si apprende si contesta anche il metodo mafioso.

L'imprenditore è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista. L'ex editore era stato perquisito lo scorso 4 luglio dai carabinieri del Nucleo Investigativo che oggi hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale. L'ipotesi degli inquirenti, che lo scorso 8 luglio lo hanno convocato in procura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee, è che sia il mandante dell'attentato dinamitardo. A Lavitola viene contestato il metodo mafioso.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e avviata dal pm Carlo Villani, passato a dirigere la procura di Velletri, seguita ora dal pm della Dda Edoardo De Santis, ha già portato a fine giugno all'esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso.