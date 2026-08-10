Meteo agosto, Giuliacci indica il giorno della svolta: quando finisce il caldo africano

Pina Sereni 10 agosto 2026 a

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Il caldo africano non ha ancora intenzione di mollare la presa, ma secondo Mario Giuliacci la fase più rovente dell’estate potrebbe essere ormai vicina a una svolta. «Il caldo africano comincia a traballare», spiega l'esperto nelle sue previsioni meteo, indicando una sequenza di cambiamenti attesa nei prossimi giorni.

Tra lunedì 10 e martedì 11 agosto è prevista una nuova fiammata delle temperature, ma successivamente il quadro dovrebbe cambiare. «Tra il 12, 13 e 14 le temperature saranno in calo sul Nord Italia e sulla regione Adriatica», mentre una nuova risalita potrebbe verificarsi tra il 15 e il 16 agosto.

La vera svolta, però, potrebbe arrivare subito dopo Ferragosto. «Finalmente sembra che dopo il 17 l’anticiclone africano venga rispedito in patria», annuncia l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Fino al 15-16 agosto potranno ancora svilupparsi temporali di calore, mentre dal 17 il meteorologo prospetta l'arrivo di una perturbazione atlantica, con «numerosi temporali anche di forte intensità su quasi tutta l’Italia».

Resta infine aperta la questione dell’estate più calda di sempre. Giuliacci invita alla prudenza: «Aspettiamo, perché l’estate dal punto di vista climatico finisce il 31 agosto». E aggiunge: «Dire che sarà l’estate più calda di sempre mi sembra un po’ di supponenza da parte di chi lo dice».