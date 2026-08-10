Rimpatri, i dati che smontano i teoremi. Piantedosi: altri 128 in una settimana

Gianni Di Capua 10 agosto 2026 a

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Meno ingressi e più migranti entrati in modo irregolare in Italia rimandati nel proprio Paese. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi smonta i teoremi a suon di numeri e risultati. "Non si ferma l’impegno sul fronte dei rimpatri di cittadini stranieri irregolari in Italia. Altri 128 sono stati ricondotti nei loro Paesi di origine la scorsa settimana", riporta su X il capo del Viminale.

Un impegno costante, quello del governo, mentre il tema della gestione migratoria rimane in testa all'agenda europea. Qualche giorno fa lo stesso Piantedosi, intervistato a Sorrento nel corso del format di FdI "Bar Italia", rispondendo a una domanda su quello che rappresenta uno dei cavalli di battaglia di Roberto Vannacci aveva ricordato: "Se la remigrazione significa fare più rimpatri, è esattamente quello che ha fatto questo governo". Nel dettaglio "nel 2022 furono rimpatriate 4.300 persone - aveva ricordato - al 7 agosto, siamo già a 5.200 persone rimpatriate".

Non si ferma l’impegno sul fronte dei rimpatri di cittadini stranieri irregolari in Italia. Altri 128 sono stati ricondotti nei loro Paesi di origine la scorsa settimana. pic.twitter.com/gMK3BQE9GA — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) August 10, 2026

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen su Instagram hanno rinforzato l'asse contro l'immigrazione irregolare e rilanciato la proposta degli hub per i rimpatri nei Paesi terzi, insieme ad altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa.