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Rimpatri, i dati che smontano i teoremi. Piantedosi: altri 128 in una settimana

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Gianni Di Capua
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Meno ingressi e più migranti entrati in modo irregolare in Italia rimandati nel proprio Paese. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi smonta i teoremi a suon di numeri e risultati. "Non si ferma l’impegno sul fronte dei rimpatri di cittadini stranieri irregolari in Italia. Altri 128 sono stati ricondotti nei loro Paesi di origine la scorsa settimana", riporta su X il capo del Viminale.

Un impegno costante, quello del governo, mentre il tema della gestione migratoria rimane in testa all'agenda europea. Qualche giorno fa lo stesso Piantedosi, intervistato a Sorrento nel corso del format di FdI "Bar Italia", rispondendo a una domanda su quello che rappresenta uno dei cavalli di battaglia di Roberto Vannacci aveva ricordato: "Se la remigrazione significa fare più rimpatri, è esattamente quello che ha fatto questo governo". Nel dettaglio "nel 2022 furono rimpatriate 4.300 persone - aveva ricordato - al 7 agosto, siamo già a 5.200 persone rimpatriate".

 

 

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen su Instagram hanno rinforzato l'asse contro l'immigrazione irregolare e rilanciato la proposta degli hub per i rimpatri nei Paesi terzi, insieme ad altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. 

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