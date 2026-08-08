Investe ciclisti e poi fa manovra per travolgerli ancora: arrestato 73enne

08 agosto 2026 a

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Una lite per futili motivi fra un gruppo di ciclisti e un automobilista è finita in tragedia quando l'uomo a bordo dell'autovettura ha deciso volontariamente di inserire la marcia e investirli. Il tutto è accaduto alle 9:45 di stamattina a Lanzo Torinese e, secondo le prime ricostruzioni, il 73enne autore del gesto avrebbe perfino fatto manovra per travolgerli nuovamente.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato tutti e quattro i pazienti, inizialmente classificati in codice giallo, che hanno poi riportato diversi traumi e fratture. Uno di loro è stato ricoverato in prognosi riservata, in condizioni più gravi rispetto agli altri.

Dopo l'accaduto, l'automobilista si è presentato spontaneamente ai Carabinieri, ai quali ha fornito la propria versione dei fatti. Su disposizione della Procura di Ivrea, l'uomo è stato collocato ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.