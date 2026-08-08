Italia, bloccati migranti irregolari provenienti dalla Spagna

08 agosto 2026 a

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Circa una quindicina di migranti irregolari in ingresso in Italia dalla Spagna sono stati bloccati durante i controlli effettuati in 5 aeroporti del nord, a seguito della temporanea sospensione del trattato Schengen da parte di Roma verso Madrid. Sono tutti cittadini extracomunitari: alcuni di nazionalità marocchina, ma anche cinesi, colombiani e georgiani che non avrebbero documenti validi per fare il loro ingresso nel Paese o sarebbero gravati da precedenti.

Gli scali in cui sono avvenuti gli stop alla frontiera sono Linate, Malpensa, Bologna, Torino e Orio al Serio. Secondo quanto si apprende è impossibile sapere se i cittadini nord africani intercettati avessero fatto il loro ingresso in area Schengen con la crisi dei migranti a Ceuta.