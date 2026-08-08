Ospedale San Raffaele di Milano, impiantato embrione sbagliato: "Un errore umano"

08 agosto 2026 a

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L'ospedale San Raffaele di Milano, in un comunicato, ha fatto sapere che nel corso di una procedura avvenuta presso il Laboratorio di Procreazione Medicalmente Assistita "si è verificato l'errato impianto di un embrione". Gli elementi disponibili indicano che l'episodio "è già stato riconosciuto come conseguente a un errore umano verificatosi nell'ambito dell'applicazione di tali procedure". La struttura è ora impegnata a fornire la massima assistenza e disponibilità alle persone coinvolte, nel rispetto della loro riservatezza.

Ogni anno, presso il San Raffaele, vengono "seguite oltre 1.000 coppie nei percorsi di fecondazione in vitro omologa e quasi 200 coppie nei percorsi di fecondazione eterologa". E nella nota sottolineano: "Complessivamente vengono effettuati circa 1.200 prelievi ovocitari (pick-up) e oltre 1.500 transfer embrionali all'anno, considerando sia i cicli a fresco sia quelli con embrioni precedentemente crioconservati. A questi percorsi si affianca l'attività dedicata alla preservazione della fertilità, rivolta sia a pazienti oncologiche che devono affrontare trattamenti potenzialmente in grado di compromettere la capacità riproduttiva, sia a persone che scelgono di preservare la propria fertilità per ragioni personali (social freezing): complessivamente circa 200 cicli ogni anno".

Il caso proseguirà con tutti gli accertamenti da parte delle autorità preposte.