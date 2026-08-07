Portici, trovati morti in casa nonna e nipote: corpi in avanzato stato di decomposizione

Rosa Scognamiglio 07 agosto 2026 a

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È giallo a Portici, nel Napoletano, dove questa mattina sono stati trovati i corpi senza vita di un’anziana donna e di un uomo più giovane all’interno di un’abitazione al civico 3 di piazzale Divina Provvidenza, a pochi passi dal centro cittadino. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero nonna e nipote: M.F., di 82 anni, e L.T., di 44 anni. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiarire le cause dei due decessi.

La ricostruzione

A dare l’allarme al 112, nelle prime ore della mattinata, sarebbe stato un residente del condominio. Da alcuni giorni, infatti, tra le scale dello stabile si sarebbe diffuso un odore sempre più intenso e pungente, tale da rendere l’aria irrespirabile. Preoccupato, l’uomo si sarebbe quindi rivolto alle forze dell’ordine, segnalando che il cattivo odore proveniva da un appartamento ben preciso, quello in cui vivevano per l’appunto l’anziana donna e il nipote. Giunti sul posto e non ricevendo risposta dagli inquilini, i carabinieri hanno forzato la porta dell’abitazione. Una volta entrati, hanno trovato i due cadaveri riversi sul pavimento della camera da letto, entrambi in avanzato stato di decomposizione.

Le ipotesi

A seguito dei primi sopralluoghi, i carabinieri avrebbero escluso l’ipotesi di una morte violenta. Da una prima ispezione cadaverica, infatti, non sarebbero emersi segni di violenza sui corpi. Nell’abitazione, inoltre, non sarebbero stati trovati segni di effrazione né elementi riconducibili alla presenza di estranei o a una possibile aggressione. La vicenda sembra quindi assumere i contorni di una tragedia familiare segnata da solitudine e abbandono. Come riporta il Corriere della Sera, non è escluso che il 44enne possa essere morto a seguito di un malore, forse un infarto, e che l’anziana, a quanto pare non autosufficiente, non sia stata successivamente in grado di provvedere a se stessa. Tuttavia, per accertare le cause dei due decessi e stabilire con precisione l’epoca della morte bisognerà attendere l’esito delle autopsie. Nel pomeriggio le salme sono state trasferite al Policlinico di Napoli per accertamenti medico legali.