Meteo Giuliacci, svolta in arrivo: cosa succede al caldo africano tra sabato e domenica
Nella giornata odierna, venerdì 7 agosto, l’anticiclone africano ha perso un po’ della sua potenza, un fenomeno che si può percepire specialmente sulle regioni settentrionali. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci, nella giornata di sabato 8 agosto si potrà assistere ancora a qualche residuo di instabilità con la formazione di temporali, mentre nella giornata di domenica 9 aumenterà nuovamente la stabilità. Sabato 8 agosto avremo sole e caldo su tutta la penisola, pur con una lieve nuvolosità sulle Alpi e sulle Prealpi; nelle ore pomeridiane si assisterà alla formazione di temporali che interesseranno i rilievi del Nord Italia, senza escludere che possano raggiungere anche le pianure limitrofe, specialmente per le zone più orientali. Anche sugli Appennini si potranno avere segni di instabilità con locali temporali e, per quanto riguarda le temperature, al settentrione si percepirà una leggera diminuzione dei valori termici. Infine, dopo questo lieve indebolimento dell’anticiclone nelle giornate di venerdì e sabato, domenica 9 agosto avremo la risalita della stabilità e di conseguenza un nuovo aumento delle temperature.