Cervia, pestato a morte quattro giovani. Arrestati: "Futili motivi"

07 agosto 2026 a

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Ancora violenza giovanile. Dopo il caso di Napoli, ora è toccato alla città di Cervia dove quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per aver brutalmente pestato a morte un uomo nella notte fra il 18 e 19 luglio in Viale del Tritone. Il 54enne, Nicola Musiani, viveva in un camper e dopo l'aggressione è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato dichiarato morto.

Agli autori del gesto è stato contestato il reato di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima insieme al nucleo investigativo di Ravenna.

Le indagini dei militari si sono rivelate sin dai primi momenti di difficile svolgimento: gli investigatori disponevano solo di alcuni video che, se da un lato evidenziavano parte della dinamica e della violenza dei fatti, dall'altro lato non permettevano di mettere a fuoco nitidamente i connotati degli autori. I Carabinieri sono però riusciti ad andare a ritroso e ad acquisire altri video estrapolati da diverse telecamere di videosorveglianza pubblica e privata.