Chieti, uccide la nonna a martellate. Arrestato il nipote

06 agosto 2026 a

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All'età di 89 anni Gilda Di Giuseppe è stata uccisa a martellate dal nipote mentre si trovava nella propria abitazione in contrada Briccioli, ad Altino provincia di Chieti. Sul luogo del crimine i Carabinieri hanno trovato in stato confusionale il ragazzo di 25 anni - A.C. - che è stato successivamente portato nella vicina caserma di Casoli per essere ascoltato dalla procuratrice di Lanciano, Patrizia Foiera, che coordina l'inchiesta per fare luce su un delitto che ha lasciato sgomento l'intera comunità.

Ad allertare le Forze dell'Ordine era stata una zia che vive all'estero, dopo aver ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il giovane, che studia e vive a Roma, è poi stato formalmente arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Si trovava nel paese per qualche giorno di vacanza estiva e al momento non è ancora chiaro il movente.