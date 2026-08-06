Antitrust, maxi multa agli operatori di monopattini sharing. Codacons: "Bene la decisione"

06 agosto 2026 a

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Dall'Antitrust sono arrivate multe per 2,675 milioni di euro verso Bird, Dott e Lime, i tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026. "Sono state sanzionate complessivamente per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati annuali Metrebus, il titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano, secondo gli obblighi assunti dagli operatori in sede di aggiudicazione del servizio - si legge in una nota - In particolare, l'Autorità ha ritenuto che le tre società abbiano adottato misure e strutture organizzative inadeguate a gestire le richieste degli utenti, rendendo faticosa l'attivazione e lunga l'attesa per il rilascio dei Pass e, di conseguenza, riducendo il tempo a disposizione degli utenti per poterne fruire. Inoltre, nei confronti di Bird, l'Autorità ha accertato anche un'altra pratica commerciale scorretta e cioè la disattivazione arbitraria degli account, senza un'informativa preventiva sulle circostanze che la legittimavano e senza un contraddittorio con gli utenti. Le condotte sanzionate hanno un forte impatto sui consumatori, perché le tre società hanno limitato la fruizione di un servizio di mobilità che è complementare al trasporto pubblico locale e più sostenibile, grazie all'uso di mezzi meno inquinanti".

Il Codacons ha accolto favorevolmente la decisione presa nei confronti delle tre aziende. Secondo l'associazione "i cittadini della Capitale che dispongono di abbonamenti Metrebus sono stati ingiustamente privati della possibilità di fruire di corse gratuite sui mezzi in sharing messi a disposizione dai tre operatori. Una pratica scorretta che è stata severamente punita dall'Antitrust". Ma non basta. Secondo Codacons, gli utenti coinvolti devono "essere indennizzati per i danni subiti" e perciò, a seguito del provvedimento dell'Autorità per la concorrenza, sta "valutando le possibili azioni legali da intraprendere nei confronti di Bird, Dott e Lime a tutela degli interessi di tutti gli abbonati Metrebus di Roma, utenti danneggiati dalle pratiche illecite accertate dall'Antitrust".