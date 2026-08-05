Meteo Giuliacci, tregua al caldo estremo. Temporali in arrivo: dove e quando
Il caldo intenso che in queste ore interessa l'intera penisola, con temperature che oscillano intorno ai 39° C, continuerà anche nei prossimi giorni: l’anticiclone verrà sempre alimentato da venti caldi provenienti dall’Africa e ci garantirà ancora stabilità, sole e caldo. Solo sulle Alpi e Appennini avremo maggiore instabilità pomeridiana.
Ma c'è una svolta. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci, finalmente si intravede la fine del dominio incontrastato del caldo afoso. Dalla giornata di venerdì 7 agosto assisteremo infatti all’arrivo di una serie di temporali in grado di diminuire le temperature.
Questo fenomeno interesserà le regioni settentrionali grazie a correnti più fresche, che innescheranno fenomeni sulle Alpi e Pianura Padana, mentre nelle restanti zone restanti dell’Italia continuerà il caldo torrido. I temporali, anche intensi, verranno accompagnati da un calo di temperature. Passeremo da condizioni roventi a condizioni calde ma più sopportabili.