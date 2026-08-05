Meteo Giuliacci, tregua al caldo estremo. Temporali in arrivo: dove e quando

05 agosto 2026 a

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Il caldo intenso che in queste ore interessa l'intera penisola, con temperature che oscillano intorno ai 39° C, continuerà anche nei prossimi giorni: l’anticiclone verrà sempre alimentato da venti caldi provenienti dall’Africa e ci garantirà ancora stabilità, sole e caldo. Solo sulle Alpi e Appennini avremo maggiore instabilità pomeridiana.

Ma c'è una svolta. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci , finalmente si intravede la fine del dominio incontrastato del caldo afoso. Dalla giornata di venerdì 7 agosto assisteremo infatti all’arrivo di una serie di temporali in grado di diminuire le temperature.

Questo fenomeno interesserà le regioni settentrionali grazie a correnti più fresche, che innescheranno fenomeni sulle Alpi e Pianura Padana, mentre nelle restanti zone restanti dell’Italia continuerà il caldo torrido. I temporali, anche intensi, verranno accompagnati da un calo di temperature. Passeremo da condizioni roventi a condizioni calde ma più sopportabili.