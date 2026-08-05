Leone XIV in Sudamerica a novembre. Visita storica in Perù, dove è stato Vescovo e missionario

Francesco Capozza 05 agosto 2026 a

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Questa mattina, il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha annunciato il sesto viaggio internazionale di Papa Leone XIV dopo quelli in Turchia e Libano, nel Principato di Monaco, in Africa, il recentissimo in Spagna e quello che intraprenderà a settembre in Francia. La destinazione, questa volta, ha un che di speciale: il pontefice tornerà nel “suo” Perù, dov’è stato per lunghi anni prima come missionario e poi come vescovo. Il Papa farà tappa anche in altri Paesi sudamericani, come si legge nella nota diffusa dalla Santa Sede: “Accogliendo l’invito dei Capi di Stato e delle Autorità ecclesiastiche dei rispettivi Paesi, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026. Sua Santità si recherà a Montevideo, Paisandú e Florida dal 6 all’8 novembre; a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall’8 all’11 novembre; e a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dall’11 al 17 novembre”.

Leone visiterà quindi anche l’Argentina, la Nazione dalla quale proveniva il diretto predecessore e da questi mai più visitata dopo l’elezione a pontefice nel 2013. Un fatto strano, che negli scorsi anni ha alimentato molte congetture sui reali motivi del rifiuto da parte di Bergoglio di tornare nel Paese dov’è stato Arcivescovo e primate prima di diventare Papa. In effetti, sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI, i primi due papi stranieri dopo quasi mezzo secolo di italiani, visitarono più volte i rispettivi paesi d’origine, Polonia e Germania. Non solo, per entrambi fu il primo Viaggio Apostolico compiuto dopo l’elezione al Soglio di Pietro. A rimediare all’anomala scelta di Francesco di non mettere piede in Argentina sarà quindi ben presto Leone XIV, il pontefice contemporaneamente statunitense e sudamericano.