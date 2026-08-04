Malta, 15enne italiano detenuto da due mesi. La Farnesina segue gli sviluppi

04 agosto 2026 a

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Il 15enne italiano Flavio Santoiemma è detenuto in un carcere minorile di Malta dal 25 maggio scorso, giorno in cui è stato arrestato per procurato allarme presso l'Istituto scolastico. L'Ambasciata italiana a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo il caso ed è in costante contatto sia con i genitori del giovane sia con le autorità giudiziarie locali che stanno esaminando la vicenda. Il ragazzo ha ricevuto una visita consolare il 26 giugno e per domani ne è prevista un'altra da parte dell'ambasciatrice Valentina Setta.

La prossima udienza è stata calendarizzata per il 19 agosto. La missione diplomatica italiana ha inoltre sollevato il caso in più occasioni con le autorità locali, anche attraverso un incontro con il direttore dell'istituto penitenziario in cui il ragazzo è detenuto.