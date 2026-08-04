Lago di Vico, ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella: "Finisce lo strazio"

04 agosto 2026 a

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Dopo più di un mese di ricerche i sommozzatori hanno ritrovato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra Eugenia Roccella. L'uomo era stato dato per disperso dopo essersi tuffato nel corso di una gita in barca. "Si chiude oggi un periodo di straziante attesa - ha commentato la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunita - Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i vigili del fuoco con il loro coordinamento operativo, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Torno a ringraziare le tante persone che mi hanno letteralmente inondato di affetto in questo momento così difficile e doloroso. Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l'hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella corrispondenza d'amorosi sensi che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo.