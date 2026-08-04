Cdm, approvato nuovo taglio delle accise: fino a quando

04 agosto 2026 a

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Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi fino al 25 agosto, lo si apprende alla fine della riunione. La misura servirà ai cittadini per tirare una boccata d'aria e risparmiare sulle spese per la benzina, specie in prossimità dell'esodo estivo per le vacanze. La crisi si è riaccesa dopo la fine della tregua in Medio Oriente, dove lo Stretto di Hormuz continua a subire il blocco degli iraniani.