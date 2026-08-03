Varese, aiuta una sconosciuta. L'ex compagno di lei lo uccide: credeva fosse il nuovo fidanzato

03 agosto 2026 a

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Federico Venco aveva 36 anni e la sua vita è stata tragicamente interrotta per il solo motivo di aver aiutato in strada una sconosciuta in difficoltà. La donna di 39 anni doveva raggiungere il cimitero di Maddalena, a Somma Lombarda, e così l'uomo l'ha accompagnata sul posto. Giunti sul luogo, l'ex compagno di lei - con cui aveva avuto una relazione di sei mesi - ha creduto Venco fosse il nuovo fidanzato e perciò lo ha investito con l'auto sbalzandolo dalla sella provocandone la morte istantanea.

Il 36enne di Samarate, in provincia di Varese, eraera figlio dell'ex sindaco di Samarate, Ermanno Venco, scomparso a inizio 2010. Un uomo buono e determinato, secondo quanto riferisce chi lo conosceva.