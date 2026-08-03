Mucche sui binari, treno deraglia a Roma nord. Paura per 450 passeggeri

Rosa Scognamiglio 03 agosto 2026 a

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Tragedia sfiorata questa mattina nei pressi della stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti (Roma), tra Fara Sabina e Monterotondo, dove un treno regionale con a bordo 450 passeggeri è deragliato. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe stato provocato dall'investimento di due mucche che si trovavano sui binari. Nonostante il grande spavento, le persone a bordo del convoglio, tra cui molti pendolari, sono rimaste illese. Lo comunica Ferrovie dello Stato in una nota.

L'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Il deragliamento è avvenuto alle 5.10 sulla linea Orte-Roma, a circa un chilometro dalla stazione di Montelibretti, quando due carrozze sono uscite dai binari dopo l'impatto con gli animali. Subito dopo la segnalazione alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, sul posto è stata inviata una squadra operativa. Ferrovie dello Stato ha inoltre predisposto un secondo convoglio per consentire il trasbordo dei passeggeri, che hanno poi proseguito regolarmente il viaggio verso Roma Tiburtina. Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici di RFI, il personale di Trenitalia e di FS Security. I viaggiatori e il personale ferroviario sono stati evacuati in condizioni di completa sicurezza. L'impatto ha provocato danni al treno e all'infrastruttura ferroviaria. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per rintracciare il proprietario delle mucche.

Sospesa la circolazione dei treni

Dopo il deragliamento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. I treni Regionali e Intercity, comunica FS, possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso sulla linea Orte-Roma.