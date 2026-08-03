Campo largo, Schlein bacchetta Conte: "Non funziona così. Prima il programma"

03 agosto 2026 a

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E' nato prima il programma o il premier? Basta la rivisitazione di un vecchio quesito popolare per descrivere l'enorme confusione in seno al Campo largo. Dal Nazareno, dopo l'intervento di Giuseppe Conte a Piazza Asiago, è arrivata la prima bacchettata: "Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito". Dopo un lungo silenzio, già gravoso sulle dichiarazioni del leader 5 Stelle sull'Ucraina, Elly Schlein corregge il tiro di un alleato nella stanza che diventa sempre più ingombrante.

Nel frattempo, nessuna dichiarazione sul resto. Rispondendo a una giornalista del Tg3 che le ha chiesto di commentare le parole del leader Conte, Schlein ha detto: "Adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario, per sostenere milioni di famiglie italiane con cinque mesi pagati al 100% per entrambi i genitori". Ennesima sviata, stile Pd.