Salerno, propaganda neonazista e istruzioni per esplosivi. Misura cautelare per 25enne

01 agosto 2026 a

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Nella sua abitazione, a Salerno, le Forze dell'Ordine hanno rinvenuto manuali operativi per la fabbricazione di armi da fuoco, di esplosivi chimici e veleni ma anche istruzioni sulle tecniche di guerriglia. A finire nella lente dei Carabinieri del Ros è stato un 25enne di Salerno che era pronto a trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici.

Al termine di un'indagine della sezione "reati di terrorismo" della procura nei confronti del giovane italiano, i militari dell'Arma del Raggruppamento operativo speciale hanno eseguito un'ordinanza del gip che applica la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, il divieto di espatrio, il ritiro del passaporto e l'invalidazione della carta d'identità

Al 25enne viene contestata l'apologia di nazifascismo, la detenzione di materiale informatico con finalità di terrorismo e la propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso canali telematici. Da quanto emerge, il ragazzo avrebbe promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi che avevano l'obiettivo di incitare alla discriminazione.