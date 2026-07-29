Napoli, calcio in faccia a un 70enne. Arrestato un 18enne per tentato omicidio

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29 luglio 2026 a

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Fra le strade di Grumo Nevano, un piccolo comune nel Napoletano, una discussione in pieno giorno fra un 18enne e due anziani è rapidamente degenerata in una aggressione. A innescare la lite, secondo i presenti, sarebbe stato il vetro di un circolo ricreativo andato in frantumi per via di una pallonata. Il giovane, circondato dagli amici che tentavano di fermarlo, ha sferrato prima un pugno sulla faccia della vittima, facendola così cadere a terra, e poi ha proseguito a sferrare calci e colpi dall'alto. Subito dopo è scattata l'aggressione verso il secondo anziano, che nel frattempo si era intromesso per soccorrere l'uomo ferito perdendo così l’equilibrio. Il 70enne è stato raggiunto da un colpo al cranio che gli ha fatto perdere i sensi e provocato una emorragia di sangue davanti ai passanti sgomenti. Ora è ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore in prognosi riservata e pericolo di vita, mentre il 18enne è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano che, anche grazie al video nel frattempo diffuso sui social network, sono riusciti a identificare rapidamente il presunto responsabile. Il 18enne è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. "Le immagini che arrivano da Grumo Nevano, con la brutale aggressione ai danni di un anziano, lasciano letteralmente sconcertati - ha commentato Ciro Buonajuto, consigliere regionale campano di Casa Riformista - Siamo di fronte a una furia cieca che poteva costare la vita all'anziano colpito". Buonajuto ha invocato "la certezza della pena", ma anche "azioni educative e di inclusione sociale". Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania, ha parlato di "cieca violenza e pura viltà", chiedendo "nessuno sconto, nessuna attenuante, nessuna scusa" per il 18enne arrestato. "Deve essere punito severamente e scontare interamente in carcere la condanna", ha aggiunto Nappi.