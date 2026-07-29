Meteo, caldo in deciso aumento. Ma arrivano ai temporali pomeridiani: dove e quando

29 luglio 2026 a

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Il clima previsto sull'Italia per la giornata di domani 30 luglio dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare vedrà una prevalenza di bel tempo su gran parte della penisola, accompagnata da un generale rialzo termico. Nelle regioni settentrionali il cielo si presenterà prevalentemente sereno, anche se dal pomeriggio si assisterà a isolati addensamenti nuvolosi sulle Alpi e sull'Appennino emiliano, capaci di generare possibili rovesci o temporali che andranno comunque ad esaurirsi entro la serata. Un panorama molto simile caratterizzerà il Centro e la Sardegna, dove prevalgono condizioni di cielo sereno e soleggiato; unica eccezione saranno gli isolati annuvolamenti nelle ore centrali del giorno sulle zone appenniniche di Toscana, Lazio e Abruzzo, accompagnati da brevi rovesci destinati a rientrare in serata, mentre l'isola rimarrà del tutto asciutta. Anche al Sud e in Sicilia l'atmosfera sarà ampiamente soleggiata, con la sola possibilità di qualche temporale o rovescio pomeridiano limitato alle zone interne delle regioni tirreniche. Per quanto riguarda il quadro termico, le temperature minime faranno registrare un leggero aumento su quasi tutto il Paese, salvo un lieve calo in Sicilia e sull'arco alpino, mentre le massime saranno in deciso aumento ovunque. I venti soffieranno deboli e variabili su tutto il territorio nazionale, assumendo un regime di brezza lungo le aree costiere durante le ore più calde della giornata. Infine, i mari si presenteranno da poco mosso a mosso nello Stretto di Sicilia, mantenendosi poco mossi su tutti i restanti bacini.