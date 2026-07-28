Incendio a Gardaland, fiamme nella zona Far West

28 luglio 2026 a

a

a

Paura a Gardaland dove si è sviluppato un incendio nell'area scenografica nella zona "Far West". Il rogo ha lambito le rotaie della montagna russa Raptor ma l'attrazione non è stata interessata direttamente dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Le persone vicine sono state allontanate ma il parco risulta essere regolarmente aperto. Si cerca di capire quali siano i motivi che hanno determinato lo scoppio del rogo.

Il maxi-incendio sul Gargano è doloso: 150 ettari bruciati e fiamme ancora non spente

Dalla struttura confermano che non ci sono ospiti o personale del parco rimasti feriti e che le persone sono state fatte allontanare come primo dispositivo di sicurezza. Le fiamme hanno interessato una parte della scenografia in legno nell'area del Far West. Secondo quanto riferito dal parco, nessuna paura per gli ospiti impegnati sul "Raptor", l'attrazione che si trova al confine dell'area dedicata al West e da cui si vedevano le fiamme che non hanno interessato la montagna russa.