Prezzi benzina ancora in salita: il diesel self service tocca 2,184 euro al litro

26 luglio 2026 a

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I prezzi dei carburanti salgono ancora, con un aumento sia pure di poco rispetto a ieri. Il diesel in self service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina resiste di poco sotto i 2 euro al litro. E se ci si sposta sulle autostrade i prezzi sono della benzina sono già oltre i 2 euro e quelli del gasolio superano i 2,2 euro al litro.

In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy, oggi domenica 26 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,981 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 euro al litro per la benzina e 2,255 euro al litro per il gasolio.