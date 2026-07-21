Paura a Como, bambina di 10 anni scompare nel lago

Foto: Ansa

Rosa Scognamiglio 21 luglio 2026 a

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Una bambina di 10 anni risulta dispersa nel Lago di Como, nella zona del Tempio Voltiano. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, carabinieri e tre operatori fluviali, impegnati da ore nelle ricerche della minore.

Il dramma

La dinamica è ancora da accertare. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l’allarme è scattato intorno alle ore 16. La piccola stava nuotando nel lago, controllata a vista dai genitori, quando sarebbe finita sott’acqua senza più riemergere. A seguito della segnalazione, c’è stato subito un ingente dispiegamento di forze per le ricerche della piccola. Oltre ai carabinieri e la polizia, partecipano alle operazioni di soccorso tre sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul luogo della segnalazione sono presenti anche i sanitari del 118 Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), mentre un elicottero del 115 sta sorvolando dall’alto la zona.

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La vacanza sul Lago

La bimba, di origini marocchine, era arrivata a Como con i genitori per fare visita ad alcuni familiari. Approfittando del bel tempo, la famigliola avrebbe deciso di fare un giro al Lago. La del Tempio Voltiano, antico museo scientifico, è sempre affollata da decine di turisti e bagnanti nonostante il divieto assoluto e permanente di balneazione. In passato, infatti, si sono verificati numerosi episodi di annegamento. Nell’estate del 2023 ben sette persone morirono nel acque del Lario.