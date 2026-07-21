Bologna, almeno 64 poliziotti feriti. Le acrobazie del sindaco Lepore: "Ho visto due piazze..."

Valerio Castro 21 luglio 2026 a

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Sono non meno di "64, con prognosi dai tre ai 35 giorni", gli agenti rimasti feriti ieri a Bologna a seguito degli scontri scoppiati durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Ne dà notizia la Questura bolognese, ricordando che i disordini "hanno interessato il centro cittadino, in particolare piazza Roosevelt, via Rizzoli, via Ugo Bassi, via della Zecca e via Venezian", provocando "feriti e danni materiali".

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Oltre ai 64 feriti, dettaglia la Questura, "risultano danneggiati sei mezzi della Polizia", e "ulteriori danni sono stati realizzati nelle vie centrali della città adiacenti a piazza Maggiore, dove è partita la manifestazione". Sono state "imbrattate e danneggiate vetrine di esercizi commerciali, banche con i relativi sportelli bancomat e sei cassonetti della spazzatura, due auto sono state incendiate e diverse decine di biciclette, utilizzate per creare una barriera con cui ostacolare l'intervento della Polizia, sono state distrutte". Infine, è stato "completamente danneggiato un cantiere del tram". Ora, scrive la Questura, "la copiosa quantità di materiale video-fotografico è al vaglio delle sezioni investigative per individuare i responsabili, parte dei quali sono già stati identificati".

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Il corteo è stato convocato dal sindaco della città Matteo Lepore nonostante era chiaro a tutti cosa sarebbe successo. Il dem si arrampica sugli specchi: "Ieri Bologna ha visto due piazze. Piazza Nettuno rappresenta Bologna. C'erano migliaia di persone che si sono incontrate pacificamente e spontaneamente, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir. Piazza Roosevelt e gli scontri, invece, non rappresentano Bologna", ha detto tentando di smarcarsi dalle critiche, motivate e circostanziate, di aver soffiato sul fuoco.

"Bologna devastata dalla guerriglia urbana. Il sindaco si assumerà la responsabilità politica di questo disastro? Chi pagherà i danni? Dimissioni, subito!", scrive la Lega sui social.