Due soldati Usa uccisi nell'attacco iraniano in Giordania

Redazione 18 luglio 2026 a

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Due militari statunitensi in Giordania sono rimasti uccisi ieri in azione mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) e le forze alleate si difendevano dagli attacchi missilistici balistici e dei droni iraniani. Lo annuncia lo stesso Centcom, spiegando che un militare risulta attualmente disperso e altri quattro sono stati ricoverati per cure mediche in ospedali giordani e sono stati successivamente dimessi. Altro personale, sottoposto a controlli per ferite lievi, ha spiegato il Comando, è tornato in servizio.