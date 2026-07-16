Ponte Morandi, oggi la sentenza. Salvini: "I responsabili paghino"

16 luglio 2026 a

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È attesa per il primo pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi. Il processo è a carico di 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. A comunicarlo è stato il presidente della collegio giudicante, Paolo Lepri, che ha dato appuntamento alle parti alle ore 14. La decisione arriva dopo oltre 280 udienze in otto anni dal crollo del viadotto autostradale, avvenuto il 14 agosto 2018. Per gli imputati l'accusa ha chiesto complessivamente 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e sei mesi, è stata chiesta per l'ex Ad di Aspi Giovanni Castellucci.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha detto: "Spero che i responsabili di quelle 43 morti paghino per le loro colpe. Quella, come tutte, è una tragedia che aspetta e merita giustizia".