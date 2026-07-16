Bolzano, cedimento strutturale al tribunale: "Credevamo fosse un attentato"

16 luglio 2026 a

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Stamattina una porzione dell'edificio sede del Tribunale di Bolzano è crollata senza provocare feriti. La struttura, che risale al ventennio, era vuota e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari. La causa del cedimento è ancora ignota e finora le colonne esterne non sono crollate. "All'inizio abbiamo pensato a una bomba, un attentato - racconta Christian Auer, ispettore antincendio capo del corpo permanente dei vigili del fuoco, fra i primi ad arrivare sul posto - Grazie alle verifiche poi abbiamo capito che si trattava di un dissesto statico". Il primo pensiero è andato subito a potenziali feriti: "Sul posto c'era l'impresa di pulizia, diversi operatori erano già usciti, qualcuno mancava l'appello. Alla fine tramite telefono siamo riusciti a trovare questa persona che stava ancora all'interno e l'abbiamo indirizzata a uscire fuori da una parte sicura dell'edificio".

Il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha fatto sapere che "l'amministrazione provinciale sta lavorando in strettissima sinergia con l'autorita' giudiziaria" per valutare spazi alternativi "da mettere a disposizione della giustizia".