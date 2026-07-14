Il governo approva il ddl sicurezza. Piantedosi: " Fermo preventivo esteso a minori"

14 luglio 2026 a

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Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi 14 luglio il nuovo ddl Sicurezza che prevede "disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell'Interno". Nel testo, fa sapere il ministro degli Interni Piantedosi, il fermo preventivo viene esteso "a soggetti anche minorenni nell'ambito di operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico e in luoghi caratterizzati da consistente flusso di persone, ad esempio nelle zone della cosiddetta movida". La misura scatta "quando sussiste un fondato motivo di ritenere che ci siano condotte di pericolo per la sicurezza pubblica e in relazione a circostanze tipo il possesso di armi e di oggetti in qualche modo indicativi di una pericolosita' della persona".